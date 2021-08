Psv | Ihattaren fuori rosa dopo la visita al centro sportivo del Nizza con Raiola

(Di martedì 3 agosto 2021) Il Psv usa il pugno di ferro contro Mohamedche si è assentato ufficialmente per ‘malattia’ ma avvistato ain compagnia del suo agente Mino. La società olandese da giorni ha informato il giovane talento classe 2002 che non fa più parte della della prima squadra e che seguirà un programma individuale di allenamenti. La cessione ora è vicina, il contratto del talento scade nel 2022 e nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi un trasferimento.nella scorsa stagione ha messo a segno tre reti in ventidue presenze. SportFace.

Advertising

CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Psv: Ihattaren fuori rosa, 'colpa' di Raiola...: Il Psv non ha preso la gita a Nizza con il suo agente Raiola e...… -

Ultime Notizie dalla rete : Psv Ihattaren

Il Posticipo

Mohameddelè stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Dall'Olanda fanno sapere che il club ha deciso di mettere fuori squadra il classe 2002 che da oggi lavorerà a parte rispetto al ...Commenta per primo Ilnon ha preso la gita a Nizza con il suo agente Raiola e l'attaccante dell'AZ Badou di Mohamed. Il club olandese ha informato oggi che il giovane talento non fa più parte della formazione ...Il Psv usa il pugno di ferro contro Mohamed Ihattaren che si è assentato ufficialmente per ‘malattia’ ma avvistato a Nizza in compagnia del suo agente Mino Raiola. La società olandese da giorni ha inf ...Asse caldo quello tra Roma e Olanda col dg Tiago Pinto che continua a monitorare un profilo ai margini del progetto PSV ...