Promessa dell’atletica leggera italiana muore a 19 anni per scattare una foto all’alba (Di martedì 3 agosto 2021) Francesca Mirarchi Promessa dell’atletica leggera italiana di soli 19 anni ha perso la vita nell’intento un po’ romantico di riprendere l’alba con il telefonino. La giovane atleta, che avrebbe avuto sicuramente una brillante carriera davanti a sé, è precipitata in un burrone a Val Brembana lo scorso 30 luglio, mentre era in vacanza con degli amici. Da giovane Promessa dell’atletica, nel 2018 aveva conquistato il titolo di campionessa regionale nella 4×400 allieve insieme alle compagne dell’atletica Riccardi 1946. Le dinamiche della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 agosto 2021) Francesca Mirarchidi soli 19ha perso la vita nell’intento un po’ romantico di riprendere l’alba con il telefonino. La giovane atleta, che avrebbe avuto sicuramente una brillante carriera davanti a sé, è precipitata in un burrone a Val Brembana lo scorso 30 luglio, mentre era in vacanza con degli amici. Da giovane, nel 2018 aveva conquistato il titolo di campionessa regionale nella 4×400 allieve insieme alle compagneRiccardi 1946. Le dinamiche della ...

