Privatizzazioni, ogni giorno l'Italia perde pezzi di sovranità. Di questo deve occuparsi Draghi (Di martedì 3 agosto 2021) Lo sciagurato fine delle Privatizzazioni, che consiste nel dare i guadagni a singoli privati e le perdite all'intera collettività degli italiani, è stato perseguito, non solo attraverso svendite di ogni tipo, ma molto più subdolamente attraverso il sistema delle concessioni a lungo termine. Abbiamo visto quanto è successo a proposito delle autostrade. Oggi arriva la notizia che, con un semplice messaggio su WhatsApp, la multinazionale Logista, di origine spagnola, ha delocalizzato la propria impresa di Bologna licenziando 100 lavoratori, che, d'improvviso, all'inizio delle ferie, si sono trovati sul lastrico. È da notare che l'obiettivo di privatizzare, ...

