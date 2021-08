Prime Video, “Il Signore degli Anelli”: annunciata la data di uscita della serie (Di martedì 3 agosto 2021) La serie tv ispirata alla saga Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 2 settembre 2022. Scopriamo insieme la trama e il cast della prima stagione. Amazon Prime Video ha annunciato la data d’uscita della serie tv tratta dalla saga Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, che debutterà sulla piattaforma streaming il 2 settembre 2022. Inoltre, è stata pubblicata la ... Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021) Latv ispirata alla saga Ildi J.R.R. Tolkien sarà disponibile su Amazondal 2 settembre 2022. Scopriamo insieme la trama e il castprima stagione. Amazonha annunciato lad’tv tratta dalla saga Ildi J.R.R. Tolkien, che debutterà sulla piattaforma streaming il 2 settembre 2022. Inoltre, è stata pubblicata la ...

