Premier League, i giocatori annunciano che continueranno ad inginocchiarsi contro il razzismo (Di martedì 3 agosto 2021) I capitani dei 20 club di Premier League si sono riuniti oggi per discutere della questione Black Lives Matter. Al termine della riunione hanno emesso un comunicato in cui annunciano che continueranno ad inginocchiarsi contro il razzismo prima delle partite anche durante la prossima stagione. Non solo. Nella nota è scritto che, a sostegno del gesto, "sostenuto incondizionatamente dalla Premier League", sulle maniche delle magliette delle squadre e degli ufficiali di gara sarà aggiunta la scritta "No Room For Racism", "non c'è spazio per

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Rennes, Camavinga aspetta il Real Madrid Commenta per primo Niente Premier League per Eduardo Camavinga : stando al Manchester Evening News , il centrocampista è disposto ad arrivare alla naturale scadenza con il Rennes , 2022, per trasferirsi a parametro zero al ...

Calcio: Premier; giocatori ancora in ginocchio contro razzismo I calciatori delle venti squadre di Premier League continueranno a mettersi in ginocchio prima delle partite della stagione che sta per iniziare, portando avanti la loro campagna contro il razzismo. La decisione dei giocatori, presa ...

“Non basta più dire che c’è contatto”: la Premier League cambia le regole per i calci di rigore Sport Fanpage MN - Calemme: "Odriozola potrebbe essere un'altra occasione" "Odriozola è in uscita anche se non è convinto di andar via. Il Real Madrid ha intenzione di cederlo e alla finestra ci sono diversi club di Premier League. Per ora il ...

La panchina, i prestiti, la depressione e l’ultima chance al Celtic: il crollo di Hart è colpa…di Guardiola Sette anni fa era il portiere titolare dell'Inghilterra ai mondiali e sopratutto vinceva la sua seconda Premier League con la maglia del Manchester City. Ora Joe Hart cerca di riscoprire se stesso a G ...

