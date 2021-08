Premier League, cambiano linee del VAR a tutto vantaggio degli attaccanti (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo una stagione di polemiche sul Var, la Premier League decide di adottare significativi cambiamenti. Leggi su itasportpress (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo una stagione di polemiche sul Var, ladecide di adottare significativi cambiamenti.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Romero Tottenham, ci siamo: l'Atalanta ha accettato l'offerta degli Spurs Romero Tottenham, ci siamo: l'Atalanta ha accettato l'offerta degli Spurs ed è pronta a chiudere per il sostituto Arrivano importanti novità per quanto riguarda il trasferimento in Premier League di Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l'Atalanta avrebbe accettato l'offerta del Tottenham da 50 milioni di euro più 5 di bonus. ...

Quanto vale Lukaku? Stipendio e valore di mercato dell'attaccante dell'Inter Nel 2011 infatti il Chelsea spese la bellezza di 22 milioni per portarlo in Premier dall' ... L'impatto di Romelu Lukaku all'Inter è stato devastante: oltre allo Scudetto vinto e una Europa League ...

Premier League, Harry Kane salta il test pre-campionato con il Tottenham: vuole il Manchester City La Stampa Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: all’Atalanta 57 milioni di euro Dopo ore di attesa, Cristian Romero è pronto a lasciare l'Atalanta per vestire la maglia del Tottenham: squadra che dalla Dea ha preso anche Pierluigi Gollini ...

Lukaku-Chelsea: gli inglesi vogliono alzare l’offerta all’Inter. Romelu ci pensa Chelsea e Lukaku di nuovo insieme? I Blues puntano il 9 dell'Inter. Pronta una nuova offerta E' sicuramente l'argomento più chiacchierato degli ultimi ...

