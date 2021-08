Predicare bene | razzolare male

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 agosto 2021) L’anno scorso in questa rubrica avevo esortato le donne che partivano per le vacanze in famiglia a lavorare il meno possibile. Forse la ricordate: s’intitolava «Una ricetta magica» e tra le altre cose diceva: «Avete già dato durante il lockdown, e anche troppo avete dato nella vita… I vostri famigliari stanno benissimo anche se non gli portate le brioche fresche la mattina, non fate la fila in pescheria per cucinargli il sugo di calamari, non vi preoccupate se mangiano o non mangiano, fanno il bagno o guardano le serie… Non moriranno se mangiano pizza e albicocche per due settimane… Non controllate, non gestite, non puntualizzate, non decidete… Lo so che il vostro sguardo sa che cosa è meglio per loro, ma lasciate che lo scoprano da soli». Quel pezzo fu molto commentato e condiviso. Un’amica recente mi scrisse: «Ma se sei tu che vai a comprare le brioche e fai il sugo di calamari!». Aveva ragione. Lo sto cucinando anche in questo momento, mentre scrivo. Ci vuole un’oretta e ogni tanto mi alzo dal computer per mescolarlo. Ma oggi ho i figli grandi, che a volte cenano con gli amici, a volte vanno in vacanza da soli, a volte cucinano. Di quando erano più piccoli ricordo una furibonda determinazione nel cercare di fare tutto, di farlo il meglio possibile e ogni giorno: dal branzino al forno con trentasei gradi ai giochi in spiaggia. Chissà perché le donne, soprattutto tra i trenta e i cinquant’anni, fanno così. In realtà lo so bene: è una storia che va avanti da millenni e abbiamo appena iniziato a cambiarla. Il problema concreto, ciò che rende la questione urgente e centrale per la società e per gli individui, è che ricoprire ogni ruolo logora. Quando i figli crescono, ve lo assicuro, non ricordano quanto eravamo perfette, ricordano solo quanto eravamo stanche.