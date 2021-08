Pontina, al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale a Pomezia (Di martedì 3 agosto 2021) lavori sono previsti sulla Pontina per la rimozione del sovrappasso pedonale nei pressi del chilometro 27,948, nel territorio di Pomezia Gli interventi sono stati annunciati da Anas. Le attività, che ... Leggi su latinatoday (Di martedì 3 agosto 2021)sono previsti sullaper ladelnei pressi del chilometro 27,948, nel territorio diGli interventi sono stati annunciati da Anas. Le attività, che ...

Advertising

romatoday : Pontina: al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale - LuceverdeRoma : ?? #Lavori #Roma - Via Pontina ?? 04/08 - 06/08/2021 ?? 22:00 - 06:00 ?? ?? Per conoscere i tratti interessati dal… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - SR148 Pontina ?????? Rallentamenti presso uscita Pomezia Nord > Bivio Via Cristoforo Colombo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Rallentamenti tra Via Pontina e Incrocio Piazzale 25 Marzo 1957-Cen… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Rallentamenti tra Via Pontina e Piazzale 25 Marzo 1957 in direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina via Pontina, al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale a Pomezia Lavori sono previsti sulla Pontina per la rimozione del sovrappasso pedonale nei pressi del chilometro 27,948, nel territorio ... e prevedono la rimozione del sovrappasso pedonale prospiciente via Poma ...

Traffico Roma del 03 - 08 - 2021 ore 15:30 ...all'altezza di via di San Tarcisio inevitabili i disagi un altro incidente registrato in viale del Policlinico di contenuti raccomandiamo le dovute attenzioni a sud della capitale sulla Pontina ...

Pontina: al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale RomaToday Pontina: al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale Al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale lungo la strada statale 148 “Pontina”, al km 27,948 a Pomezia, Roma. Le attività, che verranno svolte mercoledì 4 agosto, in orario notturno, ...

Pontina, rimozione del sovrappasso a Pomezia: traffico interdetto durante i lavori Pomezia – Al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale lungo la strada statale 148 “Pontina”, al km 27,948 a Pomezia, Roma. Le attività, che verranno svolte mercoledì 4 agosto, in orario ...

Lavori sono previsti sullaper la rimozione del sovrappasso pedonale nei pressi del chilometro 27,948, nel territorio ... e prevedono la rimozione del sovrappasso pedonale prospicientePoma ......all'altezza didi San Tarcisio inevitabili i disagi un altro incidente registrato in viale del Policlinico di contenuti raccomandiamo le dovute attenzioni a sud della capitale sulla...Al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale lungo la strada statale 148 “Pontina”, al km 27,948 a Pomezia, Roma. Le attività, che verranno svolte mercoledì 4 agosto, in orario notturno, ...Pomezia – Al via i lavori per la rimozione del sovrappasso pedonale lungo la strada statale 148 “Pontina”, al km 27,948 a Pomezia, Roma. Le attività, che verranno svolte mercoledì 4 agosto, in orario ...