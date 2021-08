PNRR | online il portale dedicato Italia Domani

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Da oggi èilufficialea “”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come spiega Palazzo Chigi in una nota, sulsono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi previsti. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e ...

Da oggi è online il portale ufficiale dedicato a " Italia Domani ", il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Come spiega Palazzo Chigi in una nota, sul portale sono illustrati i contenuti del Piano e viene raccontato il percorso di attuazione attraverso schede intuitive e chiare dedicate al monitoraggio degli investimenti e delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi previsti. Il sito consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute. Nasce il sito in cui i cittadini potranno monitorare in tempo reale gli stanziamenti e le scadenze relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza