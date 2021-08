Pixel 6 e 6 Pro ufficiali | hanno il primo chip firmato Google

(Di martedì 3 agosto 2021) (Foto:ha scelto di utilizzare il proprio canale ufficiale Twitter sui prodotti perzzare gli attesi nuovi smartphone6 e6 Pro. Con un thread in 13 tweet ha mostrato il design e ha raccontato la scheda tecnica dei prossimi top di gamma. La prima parte del thread pubblicato su Made bysi concentra sull’estetica. Saranno tre le sfumature cromatiche per ogni modello con verde acqua, nero e rosso per6 e nero, argento e oro per 6 Pro; i due modelli si distinguono per via della banda rialzata nera sul retro – come da rumors – ...

pcexpander : Google svela Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i primi con il nuovo SoC Tensor (foto e video) - stefano_6000 : RT @androidblogit: Google annuncia Pixel 6 e Pixel 6 Pro: Tensor SoC e super fotocamere - - StraNotizie : Il Pixel 6 sarà anche Pro, e avrà un processore sviluppato da Google - LaStampa : Il Pixel 6 sarà anche Pro, e avrà un processore sviluppato da Google - androidblogit : Google annuncia Pixel 6 e Pixel 6 Pro: Tensor SoC e super fotocamere - -

Google ha confermato che abbandonerà Qualcomm e produrrà un suo processore per i prossimi smartphone: si chiama Tensor e sarà utilizzato per i nuovi telefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Questo è un altro esempio di come le aziende ormai tendano a farsi da sole i chip (lo fanno già Apple, Huawei e Samsung), così che siano più adeguati alle loro esigenze e meglio