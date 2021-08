Pisa, tutto il gruppo squadra sottoposto alla vaccinazione anti-Covid: il comunicato (Di martedì 3 agosto 2021) In questo periodo di grande incertezza e duri dibattiti, un forte segnale nella battaglia al Covid-19 arriva dal Pisa. La società toscana, infatti, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che questa mattina tutto il gruppo squadra si è sottoposto alla vaccinazione. Ecco l’annuncio del club nerazzurro: “Il Pisa Sporting Club, grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione della Azienda USL Toscana Nord Ovest, comunica di aver aderito alla Campagna Vaccinale Nazionale. Secondo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) In questo periodo di grande incertezza e duri dibattiti, un forte segnale nella battaglia al-19 arriva dal. La società toscana, infatti, tramite unufficiale, ha reso noto che questa mattinailsi è. Ecco l’annuncio del club nerazzurro: “IlSporting Club, graziepreziosa e fondamentale collaborazione della Azienda USL Toscana Nord Ovest, comunica di aver aderitoCampagna Vaccinale Nazionale. Secondo ...

