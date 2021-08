Pet astrology | come andrà il mese di agosto per il tuo cane

(Di martedì 3 agosto 2021) Marte in Vergine per tutto ildiporterà disciplina e renderà tanti cagnolini particolarmente ubbidienti. Anche Mercurio nella seconda parte delagirà in questa direzione. Venere darà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pet astrology

TGCOM

Marte in Vergine per tutto il mese di agosto porterà disciplina e renderà tanti cagnolini particolarmente ubbidienti. Anche Mercurio nella seconda parte del mese agirà in questa direzione. Venere darà ...Venere e Marte apriranno luglio dal Segno del Leone, ma entro la fine del mese si trasferiranno entrambi nel Segno della Vergine: l'entusiasmo e l 'euforia estiva dei nostri amici a quattro zampe ...Marte in Vergine per tutto il mese di agosto porterà disciplina e renderà tanti cagnolini particolarmente ubbidienti. Anche Mercurio nella seconda parte del mese agirà in questa direzione. Venere darà ...