Perché la Rai sta mostrando l’Italia del volley e del basket in contemporanea (Di martedì 3 agosto 2021) I problemi erano emersi fin dal primo giorno, quando gli spettatori che volevano assistere alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 si sono visti “rimbalzati” dall’app (e dal sito) di RaiPlay. Da quel giorno, infatti, è arrivata la consapevolezza delle difficoltà per assistere a tutti gli eventi dei Giochi. Poi, nel corso degli eventi, il malcontento è stato acuito da alcune perplessità attorno alle scelte fatte dalla televisione pubblica: Perché trasmettere una disciplina al posto dell’altra? E, alla fine, arrivò la data della contemporaneità di due sport molto seguiti: da una parte l’Italia del volley maschile impegnata nei quarti (o ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 agosto 2021) I problemi erano emersi fin dal primo giorno, quando gli spettatori che volevano assistere alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020 si sono visti “rimbalzati” dall’app (e dal sito) di RaiPlay. Da quel giorno, infatti, è arrivata la consapevolezza delle difficoltà per assistere a tutti gli eventi dei Giochi. Poi, nel corso degli eventi, il malcontento è stato acuito da alcune perplessità attorno alle scelte fatte dalla televisione pubblica:trasmettere una disciplina al posto dell’altra? E, alla fine, arrivò la data della contemporaneità di due sport molto seguiti: da una partedelmaschile impegnata nei quarti (o ...

mante : Decine di migliaia di italiani sono stati costretti oggi a seguire per la prima volta in vita loro il Tg2, semplice… - ciropellegrino : Ma davvero la Rai ha detto che i keniani sono favoriti alla 3000 siepi perché assomiglia alla corsa tra le fiere ne… - Silvia72011422 : La copertura Rai degli eventi olimpici è vergognosa mi domando perché debba pagare il cNone per questo scempio #OlimpiadiTokyo2020 - harryslaughxx : @rekismyhappinez @sunshinata_ grazie mille! adesso sto seguendo sulla rai perché tanto è finita quella di basket però grazie lo stesso ?? - __EternityBB : @ rai: ora che il basket è finito potete farci vedere il volley in santa pace? no perché se sento ancora una volta… -

