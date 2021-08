Per Sarah Ferguson Andrea di York rimane ‘l’uomo perfetto’ nonostante gli scandali: “Io sarò al suo fianco” [VIDEO] (Di martedì 3 agosto 2021) Sarah Ferguson, non ha dubbi: Andrea, il duca di York avrà sempre il suo sostegno. nonostante lo scandalo Epstein, che ha gettato sul terzogenito della Regina Elisabetta, l’ombra della pedofilia; per l’ex moglie il principe resta un uomo buono, dalle mille qualità. Non a caso, la duchessa di York, intervistata da People, ha descritto la … L'articolo Per Sarah Ferguson Andrea di York rimane ‘l’uomo perfetto’ nonostante gli scandali: “Io ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 agosto 2021), non ha dubbi:, il duca diavrà sempre il suo sostegno.lo scandalo Epstein, che ha gettato sul terzogenito della Regina Elisabetta, l’ombra della pedofilia; per l’ex moglie il principe resta un uomo buono, dalle mille qualità. Non a caso, la duchessa di, intervistata da People, ha descritto la … L'articolo Perdigli: “Io ...

