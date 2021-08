Per affettare le cipolle ci vigliono gli occhiali da sole (Di martedì 3 agosto 2021) Se siete alla ricerca di qualche risata alle spese di una riccastra, su Netflix è disponibile (da domani) In cucina con Paris, esilarante reality culinario con protagonista l’ereditiera più popolare d’America, e del mondo. Paris Hilton infatti, per sei episodi, ci fa entrare nella sua cucina dove fra ricette improbabili, outfit da red carpet e imbranataggine, la biondissima milionaria ne combina di tutti i colori. Paris Hilton guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 agosto 2021) Se siete alla ricerca di qualche risata alle spese di una riccastra, su Netflix è disponibile (da domani) In cucina con Paris, esilarante reality culinario con protagonista l’ereditiera più popolare d’America, e del mondo. Paris Hilton infatti, per sei episodi, ci fa entrare nella sua cucina dove fra ricette improbabili, outfit da red carpet e imbranataggine, la biondissima milionaria ne combina di tutti i colori. Paris Hilton guarda le foto ...

Advertising

OCCHIOCHETIVEDO : nuove norme per il rispetto degli animali: mi raccomando, prima di affettare un prosciutto dovete massaggialo, non schiaffeggiarlo. - Zioartesio : @OrlandoMagicITA Io spero solo che non facciano cazzate cercando di affettare i tempi. Per il titolo c'è tempo ?? - fearofyou : @semioticmonkey Alfred lo usava per affettare il “culatello” - sologiuma : @lupovittorio42 Alla grande ministra interessa affettare i processi...e se per puro caso saltano per improcedibilit… - Fallout_botITA : Se ha una camera da scoppio, un grilletto e spara piombo, ce l'ho di sicuro. E vendo anche quello che serve per aff… -