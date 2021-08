Pazzini: «Della Juve il colpo dell’estate, per lo scudetto sarà duello tra queste due» (Di martedì 3 agosto 2021) Pazzini: «Della Juventus il colpo di mercato di quest’estate, per lo scudetto sarà duello tra queste due» Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giampaolo Pazzini ha rilasciato una lunga intervista nel corso Della quale ha parlato anche di Juventus e Inter. Di seguito le sue parole. scudetto – «L’Inter parte avanti perché ha vinto, ma ho visto Allegri molto carico. Torna in una piazza che conosce e trova una grande squadra. Sono curioso di vedere la sua Juve. Inzaghi ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021): «ntus ildi mercato di quest’estate, per lotradue» Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giampaoloha rilasciato una lunga intervista nel corsoquale ha parlato anche dintus e Inter. Di seguito le sue parole.– «L’Inter parte avanti perché ha vinto, ma ho visto Allegri molto carico. Torna in una piazza che conosce e trova una grande squadra. Sono curioso di vedere la sua. Inzaghi ha ...

