Advertising

OfficialASRoma : ???????? ???? ???????????? ?????? ???? ????????????... Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova partnership tra #ASRoma e Zytara ?? - Italpress : Partnership tra Alphabet e Salvatore Ferragamo per mobilità sostenibile - foodaffairs_it : Dalla partnership tra Polo del ‘900 e Gelati PEPINO 1884 nasce una una Limited Edition del Pinguino alla crema… - Sevenpress : Partnership tra 2 M Decori e Fidlock, 269 brevetti tedeschi diventano componenti del lusso italiano - marghebianchi : RT @lapopistelli: Appena pubblicato e da leggere lo studio @IAIonline preparato nell’ambito della partnership strategica IAI- @Eni su un te… -

Ultime Notizie dalla rete : Partnership tra

ANSA Nuova Europa

L'accordoEnel Italia e ADR ha come obiettivo quello di identificare soluzioni digitali ... avvalendosi non soltanto diinternazionali, ma anche delle competenze sviluppate internamente."Qualità, creatività e innovazione sonoi valori fondanti della Salvatore Ferragamo. E la ... Siamo orgogliosi di questacon il BMW Group, con cui condividiamo la passione per un impegno ...Lotto accompagnerà la squadra brianzola in qualità di Technical Sponsor per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, con la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allen ...E' il giorno di Federica Pellegrini che si tufferà in vasca per la prima volta dopo le Olimpiadi e le cinque finali a cinque cerchi ...