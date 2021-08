Pari contro l'Ungheria Per il Settebello quarti domani con la Serbia (Di martedì 3 agosto 2021) Italia e Ungheria hanno pareggiato 5 - 5 in una partita dell'ultima giornata del girone A del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la squadra allenata da Sandro Campagna, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Italia ehanno pareggiato 5 - 5 in una partita dell'ultima giornata del girone A del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la squadra allenata da Sandro Campagna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pari contro Pari contro l'Ungheria Per il Settebello quarti domani con la Serbia L'Italia - che ha chiuso il girone con tre vittorie e due pareggi - era già qualificata ai quarti: nei quarti, in programma domani, l'Italia avrà una difficilissima sfida contro la Serbia, che ha ...

In agosto pure Savoldi era "tristo" Allora, la solita litania di agosto. "Non siamo pronti", "Andiamo giù", "Difesa imbarazzante", "Non abbiamo passato la metacampo", tizio è un ex giocatore, caio non prende in una casa eccetera. Come t ...

