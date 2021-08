Papeete | sequestro da 500mila euro per lo stabilimento e la discoteca più amati da Salvini | inchiesta per evasione fiscale

(Di martedì 3 agosto 2021) Proprio nei giorni in cui il leader leghista Matteoè tornato a “trasferirsi” al, teatro delle ospitate da dj nell’estate in cui fece cadere il governo Conte 1, per losulla spiaggia di Milano Marittima arriva un decreto didacomplessivi nell’ambito dell’della Guardia di Finanza sulla Mib Service, società ravennate specializzata in consulenze nel settore ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie sono lasrl, per 384.676, e ...

Advertising

fattoquotidiano : Papeete, sequestro da 500mila euro per lo stabilimento e la discoteca più amati da Salvini: inchiesta per evasione… -

Ultime Notizie dalla rete : Papeete sequestro

Il Fatto Quotidiano

... "nata per intestarsi dipendenti " scrive il giudice nel decreto di" e per non fornire ...quello già noto alle cronache per motivi "politici e di costume" della Villapapeete e del, le ......'Il fatto non sussiste' e il leader della Lega non può finire a processo con l'accusa di... Parenzo a valanga: tira aria di? - VideoCi sono anche la Papeete Srl, per 384.676 euro e la Villapapeete srl, per 147.142, tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta dell ...Fra i più noti anche Papeete e Villa Papeete di Milano Marittima. In totale sono 35 i destinatari del provvedimento ...