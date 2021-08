Paolo Bonolis ricoverato dopo il vaccino? La verità (Di martedì 3 agosto 2021) In queste ore ha cominciato a girare una foto di Paolo Bonolis in un letto d’ospedale e secondo diversi siti il suo malore sarebbe arrivato dopo il vaccino, per il quale il conduttore ha anche aderito alla campagna andata in onda in tv. La notizia, però, è una bufala, sembra diffusa dai no-vax. Qualche giorno fa ha cominciato a girare la notizia del ricovero di Paolo Bonolis, con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021) In queste ore ha cominciato a girare una foto diin un letto d’ospedale e secondo diversi siti il suo malore sarebbe arrivatoil, per il quale il conduttore ha anche aderito alla campagna andata in onda in tv. La notizia, però, è una bufala, sembra diffusa dai no-vax. Qualche giorno fa ha cominciato a girare la notizia del ricovero di, con Articolo completo: dal blog SoloDonna

