Pallavolo Olimpiadi, chi è Facundo Conte: star dell'Argentina (Di martedì 3 agosto 2021) La Nazionale italiana di Pallavolo per arrivare in semifinale a Tokyo 2020 deve superare il duro ostacolo dell'Argentina di Facundo Conte. La Nazionale italiana di Pallavolo guidata da Gianlorenzo Blengini, per arrivare in semifinale al torneo olimpico di Tokyo 2020, deve superare il durissimo ostacolo rappresentato dall'Argentina di Facundo Conte. Ecco chi è la star dei nostri avversari.

