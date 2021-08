Palestina, la pulizia etnica al Palazzo di Vetro (Di martedì 3 agosto 2021) Quello che Globalist pubblica, grazie al prezioso lavoro di JCall,(*) è un documento eccezionale. Yudith Oppenheimer, direttrice di Or Amim, Ong israeliana dedita alle questioni di Gerusalemme, è intervenuta al ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Quello che Globalist pubblica, grazie al prezioso lavoro di JCall,(*) è un documento eccezionale. Yudith Oppenheimer, direttrice di Or Amim, Ong israeliana dedita alle questioni di Gerusalemme, è intervenuta al ...

Ultime Notizie dalla rete : Palestina pulizia Palestina, la pulizia etnica al Palazzo di Vetro L'osservatore permanente per lo Stato della Palestina ha sottolineato che l'espropriazione, lo sfollamento e la negazione dei diritti sono elementi della vita quotidiana dei palestinesi - non un ...

Apartheid legalizzato in Israele: la Corte Suprema sancisce la supremazia ebraica per legge ...enormi implicazioni per i palestinesi su entrambi i lati della linea verde - non solo la Palestina ... Proibisce a gruppi o scuole che ricevono fondi governativi di commemorare la campagna di pulizia ...

Palestina, la pulizia etnica al Palazzo di Vetro Globalist.it Palestina, la pulizia etnica al Palazzo di Vetro Yudith Oppenheimer, direttrice di Or Amim, Ong israeliana è intervenuta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema delle demolizioni di case ed espulsioni di palestinesi da Gerusalemme es ...

