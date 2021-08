Osmany Juantorena lascia la nazionale azzurra: l’addio dopo la sconfitta alle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento di dire basta. Per Osmany Juantorena un addio dolce amaro quello che arriva oggi, a poche ore dalla partita che la nazionale di pallavolo ha giocato a Tokyo contro l’Argentina. Una sconfitta e una eliminazione che fanno male, soprattutto per Osmany: era la sua ultima possibilità di fare bene con l’Italvolley. Ma in realtà il campione azzurro, ha scritto pagine importantissime con la nostra nazionale. Certo, una Olimpiade è sempre una Olimpiade e si vorrebbe andare avanti il più possibile. Una sconfitta come quella di oggi fa male è chiaro, ma non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 agosto 2021) E’ arrivato il momento di dire basta. Perun addio dolce amaro quello che arriva oggi, a poche ore dalla partita che ladi pallavolo ha giocato a Tokyo contro l’Argentina. Unae una eliminazione che fanno male, soprattutto per: era la sua ultima possibilità di fare bene con l’Italvolley. Ma in realtà il campione azzurro, ha scritto pagine importantissime con la nostra. Certo, una Olimpiade è sempre una Olimpiade e si vorrebbe andare avanti il più possibile. Unacome quella di oggi fa male è chiaro, ma non si ...

Advertising

EnnyBlooms : Sono così felice di averlo visto giocare dal vivo con la maglia della nostra Nazionale per due volte e averlo visto… - Sailorchibusaa : Io dire di iniziare la campagna Osmany Juantorena 2024, non può finire così ?? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - xjfrax : RT @break_point2016: Osmany Juantorena per me sei comunque uno dei più grandi di ogni tempo. C'ho un dispiacere per te che non hai idea. #v… - xjfrax : RT @RobChippedEdge: io ve lo dico se osmany juantorena non si presenta a Parigi vado a prenderlo io con la forza dai non può finire così #… - bearinaldi : RT @InRihannaItrust: Questa ha fatto male. Osmany Juantorena sarà sempre uno dei giocatori più forti dell’Italvolley, un onore averlo visto… -