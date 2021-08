Oroscopo del Sud | per Acquario e Capricorno l' amante è dietro l' angolo!

(Di martedì 3 agosto 2021) Ariete: la giornata si preannuncia lunga e intensa e non vedi l'ora di rilassarti a casa e goderti la serata in totale relax. Attenzione ai pensieri sui Pesci: non lasciarti condizionare ed uscire dalla comfort zone. Speranzoso, in amore, di trovare un'anima gemella e ispirato a lavorare al meglio su te stesso. La Luna si allinea con Chirone nel tuo segno: questo ti porta ad essere responsabile dei passi falsi e ad avere il controllo sul tuo atteggiamento nei confronti di te stesso e delle persone che ti circondano. Al lavoro e ti senti ottimista, soprattutto riguardo alle tue prospettive di carriera. Tuttavia, potresti sentirti sotto pressione quando fai una mossa perché pensi che ...

Ricchezza: fidatituo istinto se si presenta l'opportunità di acquistare un pezzo di terra in una piccola città, perché sarà un'assicurazione per il futuro. Benessere: non farti sopraffare dalle ...Odore di novità nell'aria! Capricorno Amore: incontrerai il rifiutotuo partner per quel cambio di programma. Denaro: è necessario esercitare cautela in materia di denaro. Lavoro: rilassati, ...