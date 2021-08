Ora è anche ufficiale: Sirigu è il nuovo portiere del Genoa (Di martedì 3 agosto 2021) Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Genoa. Dopo avervi raccontato la trattativa nelle settimane scorse, ora è arrivata l’ufficialità, il club rossoblù ha reso noto l’acquisto del calciatore che arriva a parametro zero dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Torino. Ecco il comunicato del club: “Salvatore Sirigu, laureatosi questa estate Campione d’Europa con la Nazionale, è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere, nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, ha già totalizzato 27 presenze con la maglia dell’Italia, 23 delle quali da titolare. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Salvatoreè ildel. Dopo avervi raccontato la trattativa nelle settimane scorse, ora è arrivata l’ufficialità, il club rossoblù ha reso noto l’acquisto del calciatore che arriva a parametro zero dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Torino. Ecco il comunicato del club: “Salvatore, laureatosi questa estate Campione d’Europa con la Nazionale, è ungiocatore del. Il, nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, ha già totalizzato 27 presenze con la maglia dell’Italia, 23 delle quali da titolare. ...

