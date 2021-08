Olivia – Forte come la verità, Mortal o la Carrà? La tv del 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Per la prima serata in tv, martedì 3 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Carramba che sorpresa”, condotto da Raffaella Carrà. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Pagliacci-Cavalleria Rusticana (Teatro alla Scala)”, di Ruggero Leoncavallo La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Su Canale5 alle 21.20 debutterà la mini-serie “Olivia – Forte come la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 agosto 2021) Per la prima serata in tv, martedì 3su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “Carramba che sorpresa”, condotto da Raffaella. Un omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Pagliacci-Cavalleria Rusticana (Teatro alla Scala)”, di Ruggero Leoncavallo La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella. Su Canale5 alle 21.20 debutterà la mini-serie “la ...

Advertising

POPCORNTVit : Olivia - Forte come la verità, tutto sulla fiction francese di Canale 5 - iamthemoi : RT @redazionetvsoap: #Olivia #oliviafortecomelaverità Al via su #canale5 la nuova #serietv - carotelevip : RT @telesimo: #SeriedellaSettimana dal 2 all' #8agosto: in chiaro debuttano #FBIMOSTWANTED, #THESINNER 3, OLIVIA - FORTE COME LA VERITA' e… - leggoit : '#olivia - forte come la verità': questa sera debutta su canale 5 la mini serie francese, spin off de 'La Mia Vende… - tuttopuntotv : Olivia – Forte come la verità: debutto in prima serata per la nuova miniserie #Canale5 #Mediaset -