Olivia forte come la verità: le Anticipazioni sulla Prima Puntata della Fiction da Stasera su Canale 5 (Di martedì 3 agosto 2021) In onda da Stasera e per due prime serate su Canale 5, Olivia forte come la verità è una Fiction francese ideata e diretta da Franck Ollivier che racconta di una madre single che apre uno studio legale a Nizza per tutelare gli oppressi. Leggi su comingsoon (Di martedì 3 agosto 2021) In onda dae per due prime serate su5,laè unafrancese ideata e diretta da Franck Ollivier che racconta di una madre single che apre uno studio legale a Nizza per tutelare gli oppressi.

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Debutta su #Canale5 la miniserie «#Olivia - Forte come la verità» - andreapalazzo2 : RT @tvblogit: Olivia – Forte come la verità: trama, puntate e cast della serie tv spin-off de La mia verità - andreapalazzo2 : RT @cheTVfa: Su Canale 5 debutta la miniserie francese #Olivia - Forte come la verità, spin-off de La mia vendetta - cheTVfa : Su Canale 5 debutta la miniserie francese #Olivia - Forte come la verità, spin-off de La mia vendetta - DonnaGlamour : Chi è Laetitia Milot, la protagonista di Olivia – Forte come la verità -