Olivia – Forte come la verità: la location della miniserie (Di martedì 3 agosto 2021) . Dove è stata girata Qual è la location di Olivia – Forte come la verità, la miniserie francese in onda su Canale 5 il 3 e il 10 agosto 2021? La fiction, spin-off di La mia vendetta, già trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset cinque anni fa, è stata girata in Francia. In particolare, le riprese sono avvenute nel Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza. Una location magica che fa da sfondo alle avventure della protagonista, Olivia Alessandri, interpretata da Laëtitia Milot. Donna determina e di ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) . Dove è stata girata Qual è ladila, lafrancese in onda su Canale 5 il 3 e il 10 agosto 2021? La fiction, spin-off di La mia vendetta, già trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset cinque anni fa, è stata girata in Francia. In particolare, le riprese sono avvenute nel SudFrancia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza. Unamagica che fa da sfondo alle avventureprotagonista,Alessandri, interpretata da Laëtitia Milot. Donna determina e di ...

Advertising

ROBADADONNE : Oliva Forte come la verità, la miniserie di #Canale 5 in onda stasera con l'attrice #LaëtitiaMilot - Tele_nauta : #Olivia – Forte come la verità: trama e dettagli della nuova serie francese, sequel de La mia vendetta, in onda da… - 95_addicted : RT @QuiMediaset_it: Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista @LMilotOffic… - QuiMediaset_it : Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista… - statodelsud : Olivia-Forte come la verità: tutto sulla nuova mini serie di Canale 5 -