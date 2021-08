Olimpiadi | Vanessa Ferrari è tornata in Italia | Ripagati tutti i sacrifici

Advertising

sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ??????????????????????????????????????????????????????… - layout_tkachev : RT @GymCastic: Vanessa Ferrari, piena di grazia - DenverCartoons : RT @gippu1: Vanessa #Ferrari riporta la nostra ginnastica artistica femminile su un podio olimpico dopo 93 anni! Dopo tre legni in tre Olim… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Vanessa

L'abbraccio dell'Italia a due grandi protagonisti delledi Tokyo . La medaglia d'oro olimpica nel Salto in alto, Gianmarco Tamberi , e la medaglia d'argento nel Corpo libero,Ferrari, sono tornati a casa. Il volo "olimpico" di Alitalia è ...ROMA - L 'oro nel salto in alto di Gianmarco Tamberi e l'argento nel corpo libero diFerrari sono state due medaglie che hanno emozionato tutta Italia in queste storichedi Tokyo. Alle 20 i due azzurri sono arrivati con un volo Alitalia all'aeroporto di Fiumicino e ...Vanessa Ferrar i torna in Italia dopo la medaglia di bronzo conquistata a Tokyo. Al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino l’azzurr ha spiegato: "Non mi rendo ancora conto di tutto quello che ho fatto, ...L'abbraccio dell'Italia a due grandi protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d'oro olimpica nel Salto in alto, Gianmarco Tamberi, e la medaglia d'argento nel Corpo libero, Vanessa Ferrari, ...