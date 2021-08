Olimpiadi Tokyo | Vela d' oro con Tita e Banti! Ciclisti azzurri in finale con record Italbasket e Italvolley eliminate Risultati italiani

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - chetempochefa : “Per l’infortunio prima delle Olimpiadi di Rio ho passato una settimana a letto a piangere. Pensavo di aver perso t… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - stefionice : RT @lunarossa: Medaglia d’oro! ?? Complimenti a @RuggiTita e Caterina Banti che conquistano l’oro nel Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2020… - Marco_blc168 : Cos’è successo oggi alle Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Stampa

... per ridare credibilità a questo sport, ha istituito una propria task force che si è occupata della competizione pugilistica di2020 . Ma anche così nelle ultimeci sono state ...... le sorelle Korda, Nelly e Jessica, sono pronte a emulare la mamma Regina Rajchrtova che, nel 1988 alledi Seoul, ha rappresentato la Cecoslovacchia nel tennis. E pensare che ai ...Marco Asensio del Real Madrid ha regalato la finale Olimpica alla sua Spagna, ma non ha dimenticato i momenti terribili vissuti dopo l'infortunio. Marco Asensio, attaccante della Spagna, finalista all ...La squadra italiana di scherma saluta i giochi olimpici di Tokyo con un bottino di zero ori e cinque medaglie complessive ...