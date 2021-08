Olimpiadi Tokyo, Vela d'oro con Tita e Banti! Ciclisti azzurri in finale con record. Italbasket e Italvolley eliminate. Gli italiani in gara oggi martedì 3 agosto LIVE (Di martedì 3 agosto 2021) VOLLEY. Ci hanno provato fino all'ultimo i pallavolisti azzurri, ma alla fine l'ha spuntata l'Argentina al tie-break. Andamento altalenante nel quarto di finale di Tokyo, con gli azzurri avanti nel primo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 3 agosto 2021) VOLLEY. Ci hanno provato fino all'ultimo i pallavolisti, ma alla fine l'ha spuntata l'Argentina al tie-break. Andamento altalenante nel quarto didi, con gliavanti nel primo...

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - spincatia : Olimpiadi Tokyo 2020, oro nella vela per Tito e Banti, record del mondo nel ciclismo su pista - Carmela_oltre : RT @TgrRaiTrentino: Olimpiadi di Tokyo. Giornata storica per l'Italia e per il Trentino #oro per Ruggero Tita nella vela-Nicra 17 https://t… -