Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 3 agosto

(Di martedì 3 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, martedì 3, si assegnano altri 26 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canoa velocità, ginnastica artistica, atletica, tuffi, boxe, sollevamento pesi, ciclismo su pista, lotta e vela. Atletica, salto in lungo femminile 1 2 3 Atletica, 400 metri ostacoli maschile 1 2 3 Canoa velocità, K1 200 metri femminile 1 2 3 Canoa velocità, C2 1000 metri maschile 1 2 3 Canoa velocità, K1 1000 metri maschile 1 2 3 Canoa velocità, K2 500 metri femminile 1 2 3 Boxe, 57 kg femminile 1 2 3 Irma Testa (Italia) 3 Karriss Artingstall (Gran ...

Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Ecco perché Tamberi e Barshim si sono scambiati sul podio le medaglie

Tutto pronto per l'undicesima giornata di gare alledi2020 . E ancora una volta tanti azzurri impegnti nelle varie discipline, in cerca di medaglie. A partire da Alessandro Sibilio , che nei 400 metri ostacoli può essere la grande ...(GIAPPONE) - Si è svolto questa sera presso l'Ariake Arena il sorteggio per la composizione del quadro dei quarti di finale del torneo femminile. Le azzurre , seconde nella pool B, sono state ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il borsino e le speranze di medaglia di martedì 3 agosto - Il riepilogo delle gare del 2 agosto Buongiorno o buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIR ...Domenica, Musashino Forest Sport Plaza, una di quelle venue di Tokyo2020 poco citate in Europa, ma centrali per gli sportivi asiatici perché lì si tiene il torneo di badminton. Doppio maschile, in fin ...