Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (3 agosto): oro Tita-Banti, consegnato il bronzo ad Irma Testa! (Di martedì 3 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, martedì 3 agosto, si assegnano altri 26 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canoa velocità, ginnastica artistica, atletica, tuffi, boxe, sollevamento pesi, ciclismo su pista, lotta e vela. Atletica, salto in lungo femminile 1 Malaika Mihambo (Germania) 2 Brittney Reese (USA) 3 Ese Brume (Nigeria) Atletica, 400 metri ostacoli maschile 1 Karsten Warholm (Norvegia) 2 Rai Benjamin (USA) 3 Alison dos Santos (Brasile) Canoa velocità, K1 200 metri femminile 1 Lisa Carrington (Nuova Zelanda) 2 Teresa Portela (Spagna) 3 Emma Aastrand

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - chetempochefa : “Per l’infortunio prima delle Olimpiadi di Rio ho passato una settimana a letto a piangere. Pensavo di aver perso t… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - SampNews24 : #Olimpiadi #Tokyo2020: il #Giappone di #Yoshida giocherà per il bronzo. Sconfitta in semifinale contro la #Spagna - GPiziarte : RT @eziomauro: Niente minuto di silenzio per Hiroshima, l'imbarazzo ai Giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Marcell Jacobs, la compagna Nicole replica alle accuse di doping: la reazione Alle rivolte a dagli americani e dagli inglesi risponde Nicole, la sua compagna e madre di due dei suoi figli. La medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020 ha sorpreso molte persone e alcuni giornalisti hano avanzato dubbi legati alla droga. Nicole Daza , interpellata dal Corriere, ha chiarito la posizione sua e dell'atleta. Leggi anche > ...

Olimpiadi Tokyo 2020, medaglia d'oro per Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela Storica medaglia d'oro nella vela: già certi della medaglia dopo la penultima regata, i due azzurri conquistano il metallo più prezioso. Argomenti trattati Olimpiadi Tokyo 2020, medaglia d'oro nella vela Olimpiadi Tokyo 2020, medaglia d'oro nella vela: le dichiarazioni dopo la vittoria Olimpiadi Tokyo 2020, medaglia d'oro nella vela: le dediche di Tita e ...

Tokyo: azzurri in gara il 3 agosto Agenzia ANSA Olimpiadi Tokyo 2020, non basta il cuore dell’Italia: la Francia passa contro gli azzurri (Sportface.it) Continua dunque la magica avventura dell’Italbasket, cominciata a Belgrado quando abbiamo conquistato la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 nel basket maschile ai danni della ...

Olimpiadi Tokyo 2020: il Giappone di Yoshida giocherà per il bronzo Niente finale per Maya Yoshida. Il difensore della Sampdoria, impegnato nelle Olimpiati di Toky 2020, ha partecipato alla sconfitta del Giappone, battuto dalla Spagna ai supplementari per 1-0. Ora ci ...

