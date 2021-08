Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara domani mercoledì 4 agosto | doppia sfida con la Serbia

Advertising

castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - LaStampa : Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 3 agosto: Warholm demolisce il record del mondo nei 400 hs,… - drunkside41 : RT @Eurosport_IT: COSA ABBIAMO APPENA VISTO?! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Athletics | #Warholm Warholm sbricio… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Oggi arriva una medaglia per l'Italia dalla vela. In finale olimpica nel Nacra 17 la rappresentativa azzurra è composta da Tita - Banti. Continua il programma dell'atletica leggera: 400 e martello, ...Francesca Genzo ha concluso al settimo posto in 40"184 la finale della canoa sprint K1 200 delledi. Sulle acque del Sea Forest Waterway nella prima finale del programma della canoa kayak, i 200 metri femminili, la vittoria e' andata alla neozelandese Lisa Carrington con il nuovo ..."Folle": non ci sono altri aggettivi per definire l'impresa, che è già leggenda, compiuta da Karsten Warholm nella finale dei 400 ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo. E' lui stesso a definire "una cosa ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: il nuoto di fondo, così come accaduto per il triathlon, che prevedeva la frazione a nuoto, parte ad orari quasi antelucani in Giappone, portand ...