Olimpiadi Tokyo 2021 | borsino 4 agosto | tutte le possibili medaglie per l’Italia

(Di martedì 3 agosto 2021) SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA ALLECICLISMO SU PISTA Medaglia già sicura pernell’inseguimento a squadre. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon si sono qualificati per la finalissima grazie al nuovo record del mondo in 3’42?307. Un tempo eccezionale, che tuttavia non deve illudere, perché la squadra da battere sarà la Danimarca. Gli scandinavi, infatti, stavano realizzando un crono decisamente migliore rispetto a quello degli azzurri nel corso del 2° round, prima di incappare in una caduta nella fase di doppiaggio della Gran Bretagna. Nello specifico i danesi, ...

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - chetempochefa : “Per l’infortunio prima delle Olimpiadi di Rio ho passato una settimana a letto a piangere. Pensavo di aver perso t… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - oscarvalle1984 : RT @fanpage: Ecco tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (in aggiornamento) #Tokyo2020 - uisptorino : RT @TizianoPesce: UISP - Nazionale - La parola 'condivisione' è medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo -

Medagliere2020/ Medaglie e classifica: oro per M. Evloev nella lotta BILES, BRONZO ALLA TRAVE ALLE2020: SIAMO ESSERI UMANI Per Simone Biles, campionessa del mondo ...DALL'INVIATO A. L'Italia perde con la Francia ed esce dalledi basket. La squadra di Sacchetti è andata anche oltre le sue possibilità tenendo i francesi sempre sotto mira. La differenza tra le due ...Sara Fantini termina l'avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra lascia la gara del lancio del martello dopo aver effettuato tre lanci, tutti regolari, durante una finale di altissimo livello.Cento metri di sospetti, salti in alto, medaglie d'oro ex aequo e polemiche. Anche le Olimpiadi senza pubblico e in anno dispari non "tradiscono" e, mentre si comincia a guardare alla cerimonia di chi ...