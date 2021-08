Olimpiadi, sarà Brasile-Spagna la finale: un gol di Asensio trascina de la Fuente contro il Giappone (Di martedì 3 agosto 2021) Pochissime emozioni e gol nelle due semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel primo match successo ai calci di rigore per il Brasile che non è andato oltre il pareggio nei 120 minuti contro il Messico. La squadra di Jardine non ha entusiasmato nel complesso, ma si è confermata concreta dal dischetto. Il Messico, invece, è stato molto impreciso con ben due errori su tre rigori calciati. E’ stato molto equilibrato anche il match tra Giappone e Spagna, in questo caso la qualificazione si è decisa dopo i tempi supplementari. La compagine di de la Fuente non è riuscita a mettere in mostra ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) Pochissime emozioni e gol nelle due semifinali delledi Tokyo 2021. Nel primo match successo ai calci di rigore per ilche non è andato oltre il pareggio nei 120 minutiil Messico. La squadra di Jardine non ha entusiasmato nel complesso, ma si è confermata concreta dal dischetto. Il Messico, invece, è stato molto impreciso con ben due errori su tre rigori calciati. E’ stato molto equilibrato anche il match tra, in questo caso la qualificazione si è decisa dopo i tempi supplementari. La compagine di de lanon è riuscita a mettere in mostra ...

Ciclismo su pista, Italia in finale per l'oro nell'inseguimento a squadre con il record del mondo Sarà così anche stavolta'. Chi segue da vicino gli azzurri sa che il record mondiale lo avevano già fatto cadere un paio di volte in allenamento, però la gara è un'altra questione, e ancor di più su ...

DIRETTA/ Twente Venezia (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! Diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo) RISULTATI CALCIO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta ... la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro ...

Olimpiadi Tokyo 2020, la finale del calcio femminile sarà Canada-Svezia