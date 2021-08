Olimpiadi Pallavolo, l’Italia eliminata dall’Argentina (Di martedì 3 agosto 2021) Pallavolo, l’Italia eliminata 3-2 dall’Argentina. Il quarto di finale si decide al quinto set. Un tie-break come al solito palpitante. l’Italia di Blengini recupera un break, mura Conte e va 7-5. Juantorena sfoggia schiacciate da scuola. La Nazionale tiene il break fino al 10-8 ma l’Argentina non molla mai e prima si porta sul 10 pari e poi va in vantaggio 12-10 con un’ottima fase difensiva e una battuta molto insidiosa di Lima. L’Argentina sfodera una Pallavolo straordinaria, ancora con Lima giramondo che adesso gioca in Turchia. l’Italia si aggiudica il primo set, poi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021)3-2. Il quarto di finale si decide al quinto set. Un tie-break come al solito palpitante.di Blengini recupera un break, mura Conte e va 7-5. Juantorena sfoggia schiacciate da scuola. La Nazionale tiene il break fino al 10-8 ma l’Argentina non molla mai e prima si porta sul 10 pari e poi va in vantaggio 12-10 con un’ottima fase difensiva e una battuta molto insidiosa di Lima. L’Argentina sfodera unastraordinaria, ancora con Lima giramondo che adesso gioca in Turchia.si aggiudica il primo set, poi ...

