Olimpiadi | pagelle Italia 3 agosto | gruppo logoro nel volley Fabbri delude | disastro equitazione

(Di martedì 3 agosto 2021)TOKYO 2020 3Francesca Genzo (canoa velocità), 8: una donnana torna in finale alle9 anni dopo Josefa Idem. La triestina si è superata concludendo in settima posizione un K1 200 metri di livello altissimo. A 27 anni entra nella fase della piena maturità agonistica: ora dovrà provare ad alzare ulteriormente l’asticella per ambire a traguardi ancora più importanti. Samuele Burgo (canoa velocità), 6: è il primo degli esclusi dalla finale del K1 1000 metri, specialità propedeutica al K2 che disputerà insieme al fido Luca Beccaro. Oggi però ha ...

Il tabellino e le nostredi Giappone - Spagna (0 - 1) , incontro valevole per le semifinali del torneo calcistico delledi Tokyo 2020 . Dominio iberico nel corso del primo tempo, possesso palla 'seriale' e ...ITALIA - ARGENTINA 2 - 3VOLLEY IVAN ZAYTSEV: 4. Doveva essere il capitano trascinatore, ma purtroppo lo Zar non affronta questenella forma fisica migliore: il ginocchio ...PAGELLE ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2020 3 AGOSTO Francesca Genzo (canoa velocità), 8: una donna italiana torna in finale alle Olimpiadi 9 anni dopo Josefa Idem. La triestina si è superata concludendo in s ...L'Italia è stata eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di volley maschile è stata sconfitta dall'Argentina al tie-break e saluta i Giochi ai quarti di finale, rimanendo fuori da ...