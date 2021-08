Olimpiadi | medaglia d’oro nella vela per Ruggero Tita e Caterina Banti

Advertising

sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - bazzani3 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 della #… - Francy___W : RT @Eurosport_IT: 13 ANNI DOPO L'ULTIMA VOLTA, L'ITALIA TORNA A MEDAGLIA NELLA VELA! TITA-BANTI SONO D'ORO ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimp… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi medaglia

Questa è la 16°olimpica della vela italia, in assoluto il quarto oro nella storia dei ... Adesso arriva la vittoria più bella di tutte, la conquista dell'oro alle. Un successo che li ...TOKYO (GIAPPONE) - Alledi Tokyo 2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto lad'oro nella classe mista Nacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la Medal Race al sesto posto. Un piazzamento ...Nulla da fare per l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile in questa seconda giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 ... di staccare il pass per la finale che assegna la medaglia di ...I tempi dei primi due classificati di queste Olimpiadi resteranno nella storia come una roba da marziani, difficile anche solo da credere. Ora non è ancora finita perché c’è una 4X400 che lotta per qu ...