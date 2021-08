Olimpiadi, la Slovenia di Doncic e gli Stati Uniti in semifinale (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Entra nel vivo, con i quarti di finale, il torneo di basket maschile a Tokyo 2020: l a Slovenia di Luka Doncic è la prima semifinalista, grazie al successo per 94 - 70 sulla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Entra nel vivo, con i quarti di finale, il torneo di basket maschile a Tokyo 2020: l adi Lukaè la prima semifinalista, grazie al successo per 94 - 70 sulla ...

dchinellato : Onesto Mike Tobey, il centro della Slovenia nato e cresciuto negli USA: “Onestamente non sapevo nemmeno dove fosse… - Gazzetta_it : Rubio non basta, Team Usa in semifinale con super Durant. E Dragic trascina la Slovenia #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Luka Doncic sfiora la tripla-doppia: la Slovenia è la prima semifinalista! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - basketinside360 : Olimpiadi Tokyo 2020 - Dragic e Doncic spazzano via la Germania, Slovenia in semifinale - - PerottiDiego85 : RT @Eurosport_IT: FATTORE DONCIC ???????? Con la star NBA in squadra, la Slovenia rimane ancora imbattuta: schiantata la Germania, attendono o… -