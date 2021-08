Olimpiadi | la medaglia di legno ‘esiste’ | su Ebay spunta addirittura il prezzo

Advertising

sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - sportface2016 : +++RUGGERO TITA E CATERINA BANTI MEDAGLIA D'ORO NELLA VELA, CATEGORIA NACRA 17. VENTINOVESIMA MEDAGLIA ITALIANA+++… - MauroCapozza : RT @Daline1999: Accontentiamoci, è già tanto se viviaisti-renziani e media slutpatori vari, non abbiamo detto e scritto che sono stati Jaco… - GShin23 : RT @Coninews: Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla boxe trico… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi medaglia

L'oro di Tita - Banti consegna la quintadel metallo più pregiato all'Italia, ma si spera di continuare. Domani c'è l'inseguimento maschile a squadre di ciclismo su pista, mentre gli sport di squadra, che hanno vissuto l'...View on Instagram Il valore dell oro olimpico Tanto per cominciare, unaolimpica viene premiata dal Coni con un assegno da 180 mila euro lordi (tassati al 42%), nulla in confronto a quanto l ...Sconfitta per l'Italvolley maschile, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 cede il passo all'Argentina dopo una partita lunghissima e tiratissima conclusasi solo al tie-break, e con ...Un appello ai ladri perché gli restituiscano i ricordi della Olimpiadi. A farlo, sui suoi profili facebook e instagram, è la medaglia d'argento nella 4X100 di nuoto stile libero Lorenzo Zazzeri, derub ...