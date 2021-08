Olimpiadi: la finale è Brasile-Spagna. Gli iberici battono il Giappone ai supplementari (Di martedì 3 agosto 2021) Sarà tra Brasile e Spagna la finalissima di calcio alle Olimpiadi di Tokyo. Infatti, dopo il successo ai calci di rigore della Selezione verdeoro contro il Messico, gli iberici hanno superato ai tempi supplementari il Giappone padrone di casa. In seguito ai primi 90 minuti terminati sullo 0-0, ha deciso la rete del madridista Marco Asensio al 115? dell’extratime. Foto: Twitter Spagna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Sarà trala finalissima di calcio alledi Tokyo. Infatti, dopo il successo ai calci di rigore della Selezione verdeoro contro il Messico, glihanno superato ai tempiilpadrone di casa. In seguito ai primi 90 minuti terminati sullo 0-0, ha deciso la rete del madridista Marco Asensio al 115? dell’extratime. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

