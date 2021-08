Olimpiadi | la coppia Tita-Banti medaglia d’Oro nella Vela

(Di martedì 3 agosto 2021) Ruggeroe Caterinacompiono l’impresa, vincendo lacategoria Nacra 17 della. Quinto oro per l’Italia: le medaglie sono 29 Arriva lanumero 5 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: laRuggeroe Caterinaconquista il metallo più prezioso vincendo nettamente la Medal Racecategoria Nacra 17 di. Un evento che non si verificava da ben 21 anni, quando Alessandra Sensini trionfò a Sydney ...

La vittoria arriva a corredo di un periodo davvero d'oro per laTita/Banti: sono già due le ... Adesso arriva la vittoria più bella di tutte, la conquista dell'oro alle. Un successo che ...Tita e Banti per la storia. Nella Medal Race dei Nacra 17 alledi Tokyo lamista azzura arriva alla regata decisiva con 12 punti di vantaggio sui britannici John Gimson e Anna Burnet e di 24 punti sull'imbarcazione tedesca, che di fatto non può ...Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella vela nacra-17 ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nella medal race gli azzurri sono giunti sesti. Un piazzamento sufficiente per lasciarsi al ...Quinto oro e ventinovesima medaglia olimpica per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Medaglia d’oro nella vela con Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti ...