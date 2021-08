Olimpiadi, Italbasket e Italvolley: che peccato! (Di martedì 3 agosto 2021) Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia del basket e l‘Italia del volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Olimpiadi, l’eliminazione dell’Italvolley L’Italia del volley esce ai quarti di finale del torneo, a sorpresa, e da favorita nell’incontro. Gli azzurri sono stati eliminati dall’Argentina nel tie-break del quinto set per un totale di 21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12. I sudamericani sono stati guidati da un grandissimo Conte, autore di 19 punti e dal servizio e le schiacciate di Lima che ha fatto perdere le certezze dell’Italia. Il team azzurro non usciva alle semifinali del torneo olimpico dal 1992. Dopo la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia del basket e l‘Italia del volley alledi Tokyo 2020., l’eliminazione dell’L’Italia del volley esce ai quarti di finale del torneo, a sorpresa, e da favorita nell’incontro. Gli azzurri sono stati eliminati dall’Argentina nel tie-break del quinto set per un totale di 21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12. I sudamericani sono stati guidati da un grandissimo Conte, autore di 19 punti e dal servizio e le schiacciate di Lima che ha fatto perdere le certezze dell’Italia. Il team azzurro non usciva alle semifinali del torneo olimpico dal 1992. Dopo la ...

