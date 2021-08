Olimpiadi | il volley italiano eliminato ai quarti | Juantorena in lacrime annuncia il ritiro

Leggi su biccy

(Di martedì 3 agosto 2021) Ilè stato purtroppoaidall’Argentina e non potrà competere per ottenere una medaglia. Una sconfitta che brucia perché la squadra italiana a Rio 2016 aveva conquistato la medaglia di bronzo, mentre a Londra 2012 quella di argento. Fra i più delusi sicuramente Osmany, giunto quest’anno – a 36 anni compiuti – alla sua ultima Olimpiade, conclusa senza una medaglia al collo. Appresa la sconfitta si è infatti messo a piangere a bordo campo.: “La sconfitta fa malissimo, addio Tokyo 2020” “Mi dispiace tanto non ce l’ho fatta” – ha scritto ...