Olimpiadi | Emmanuel Ihemeje centra la finale nel salto triplo

(Di martedì 3 agosto 2021) La partecipazione alleera un traguardo che forsenon s’immaginava di raggiungere. Diversi infortuni avevano rallentato la carriera dell’atleta bergamasco che, dopo esser stato alla corte del fuoriclasse francese Teddy Tamgho, si era trasferito con la propria famiglia negli Stati Uniti. È proprio in terra americana che il 22enne di Verdellino ha ritrovato sé stesso e il proprio talento, vincendo il titolo NCAA nele divenendo così il primo italiano a trionfare nel campionato studentesco più celebre al mondo. Questi risultati hanno però condotto il portacolori ...

Il 22enne di Verdellino ha strappato il pass per la sfida alle medaglia già al primo salto toccando quota 16,88 metri e divenendo così il primo bergamasco a realizzare questa impresa nell' "hop - step ... Si tratta di Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje. Il primo centra l'obiettivo chiudendo al ...