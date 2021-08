Olimpiadi 2021 | chi è Sara Fantini | lancio del martello | Fidenza | genitori | “Cocco” Fantini | università | Instagram

(Di martedì 3 agosto 2021) Siamo arrivati all’undicesima giornata delledi Tokyo(anche dette 2020). Ci stiamo emozionando, seguendo le gare, esultando e vincendo con i nostri campioni! La giornata di oggi, 3 agosto, è partita con l’oro in bocca: grazie al successo dei nostri atleti nella Vela. Tuttavia sono tantissime le gare in programma, tra queste anche la finale deldelche vedrà in gara. Scopriamo qualcosa in più su questa giovanissima atleta! Leggi anche:Tokyo...

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - SkyTG24 : 'Dispiace che qualcuno mostri di non sapere accettare la sconfitta', ha detto Malagò, presidente del Coni, commenta… - Gazzetta_it : Olimpiadi Biles, ritorno da leggenda: alla trave è di bronzo #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

Sky Sport

Desalu in semifinale nei 200 con il quarto tempo Eseosa Desalu si è qualificato per le semifinali dei 200 metri delledi Tokyo dopo aver fatto segnare un ottimo 20'29 in batteria, quarto ...Arriva la medaglia d'oro per la vela azzurra a Tokyo 2020, la quinta della spedizione italiana a questi Giochi. Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti , nella disciplina del catamarano misto foiling ...FIRENZE, 03 AGO - Larissa Iapichino non parteciperà neanche ai Mondiali Under 20 di atletica leggera: il nome della figlia 19enne di Fiona May, stella emergente dello sport fiorentino nel salto in lun ...Il garante per la protezione dei dati personali ha rivelato anomalie nel processo con cui Deliveroo Italy localizza i fattorini che si trovano in giro per le città allo scopo di ...