Nuoto | Olimpiati Tokyo | Lorenzo Zazzeri torna a Firenze e viene derubato dei ricordi olimpici

Leggi su oasport

(Di martedì 3 agosto 2021) Un rientro in Italia davvero agrodolce per. Il nuotatore azzurro, reduce dallo splendido argento alle Olimpiadi dinella 4×100 stile libero, non ha nemmeno fatto il tempo di festeggiare con amici e parenti che ha dovuto, suo malgrado, subire una sorpresa della quale avrebbe fatto sicuramente a meno. Il nuotatore toscano, infatti, è statodi tutti iche aveva appena riportato da. Tutto tranne, fortunatamente, la medaglia d’argento che aveva con sé per mostrata ai bambini della piscina. Qualcosa di davvero inqualificabile ...