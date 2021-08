Nuoto di fondo, orari gare 10 km Olimpiadi Tokyo e quando gareggia Gregorio Paltrinieri (Di martedì 3 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: il Nuoto di fondo, così come accaduto per il triathlon, che prevedeva la frazione a Nuoto, parte ad orari quasi antelucani in Giappone, portando addirittura al cambio di data in Italia. La 10 km femminile, che vedrà al via Rachele Bruni, è inserita nel programma di domani, mercoledì 4 agosto, ma scatterà quando in Italia saranno le ore 23.30 di oggi, martedì 3 agosto. Stesso discorso per la 10 km maschile, che vedrà in gara Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo: la prova è inserita ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Ledi2021 proseguono a ritmo sostenuto: ildi, così come accaduto per il triathlon, che prevedeva la frazione a, parte adquasi antelucani in Giappone, portando addirittura al cambio di data in Italia. La 10 km femminile, che vedrà al via Rachele Bruni, è inserita nel programma di domani, mercoledì 4 agosto, ma scatteràin Italia saranno le ore 23.30 di oggi, martedì 3 agosto. Stesso discorso per la 10 km maschile, che vedrà in garae Mario Sanzullo: la prova è inserita ...

