Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo: Linda Cerruti e Costanza Ferro in finale del duo con il sesto posto assoluto (Di martedì 3 agosto 2021) Prosegue il programma del Nuoto artistico alle Olimpiadi di Tokyo; dopo il debutto di ieri nel duo esercizio libero, oggi è stato il turno dell'esercizio tecnico per le nostre rappresentanti Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le due azzurre hanno confermato il sesto posto della giornata di ieri, ma la forbice con le canadesi Claudia Holzner e Jacqueline Simoneau, titolari del quinto posto che per l'Italia sarebbe un risultato storico, è leggermente aumentato.

OA_Sport : Linda Cerruti e Costanza Ferro confermano il sesto posto nel duo di nuoto artistico e sono in finale - GianScudieri : @ValeZolla @nebulosa_mente Non l’avresti trovata sulla TV a meno di collegamenti su Raidue, le fasi preliminari del… - faerieheart_ : Le ragazze del nuoto artistico: fantastiche È stato meraviglioso assistere alla loro esibizione - ila_lila : Comunque, almeno per il tecnico, anche nel nuoto sincronizzato (o artistico, come viene chiamato ora) dovrebbero in… - thegambitsqueen : Io innamorata del nuoto artistico -